В Белом доме назвали время встречи Байдена и Путина, а также раскрыли некоторые подробности. Фото: gazeta.ru

В Белом доме назвали время встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным, а также раскрыли некоторые подробности предстоящей встречи, которая состоится уже сегодня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на рабочий график главы администраций, который был распространен 15 июня.

- В 13.35 16 июня президент проводит двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках российско-американского саммита. Перед ней запланировано проведение протокольной съемки, - написано в документе.

В графике указано, что переговоры в расширенном составе начнутся в 14.55 (15.55 – по белорусскому времени) уже без подхода прессы. При этом отмечается, что Джой Байден в 16.40 (17.40 – по белорусскому времени) продолжает расширенную двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.

В документе также написано, что президент Америки проведет пресс-конференцию уже после встречи с президентом России. В котором часу она начнется Белый дом не указывает. Как ожидается, сначала пресс-конференцию проведет Владимир Путин.

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