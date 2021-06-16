Следственный комитет направил обращение Павлу Дурову по поводу деструктивных телеграм-каналов. Фото: СК

Следственный комитет направил обращение Павлу Дурову по поводу деструктивных телеграм-каналов. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства.

В Следственном комитете отметили, что после начала протестов в Беларуси в августе 2020 года в мессенджере телеграм появился целый ряд каналов, где с целью «психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов» были размещены личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей данных профессий.

- Публикации в телеграм-каналах сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников милиции, их семей и близких родственников, - отметили в ведомстве.

В СК также обратили внимание на то, что в феврале 2021 года в телеграм-канале «Павел Дуров» было опубликовано сообщение о блокировке нескольких каналов, которые «выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России». Помимо этого, под блокировку попали и каналы, в которых размещались адреса и телефоны прокуроров, судей0 сотрудников милиции, журналистов.

В Следственном комитете сравнили деструктивные телеграм-каналы Беларуси с аналогичными и уже заблокированными в России.

- Было установлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действия, - написано в пресс-релизе.

По причине блокировки некоторых телеграм-каналов в России, Следственный комитет Беларуси направил обращение Павлу Дурову и его команде.

В пресс-службе ведомстве подчеркнули, что, поскольку условия использования сервиса прямо «запрещают публичные призывы к насилию, а правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политвзглядов, то они ожидают объективной оценки от Telegram Messenger Inc. Направленного им обращения».

Следственный комитет направил обращение Павлу Дурову по поводу деструктивных телеграм-каналов. Фото: СК

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