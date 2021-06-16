В Витебске мужчина вступился за девушку и получил нож в спину

Мужчина заступился за девушку и получил ножом в спину. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Витебске в больницу привезли мужчину с ножевым ранением. Оказалось, он пострадал, потому что заступился за незнакомую девушку.

33-летний мужчина проходил мимо общежития и увидел парня и девушку, которые ссорились. В какой-то момент парень ударил девушку. Мужчину это возмутило, он подошел к ним и заступился за девушку. Молодой человек убежал, а мужчина вызвался проводить девушку до дома. Девушка согласилась. Через какое-то время их догнал тот самый молодой человек и ударил мужчину в спину ножом, а потом сбежал. Девушка тоже убежала, скорую пострадавшему вызвал случайный прохожий.

- Нападавшим оказался 20-летний житель областного центра. Он сообщил, что во время конфликта понял, что не сумеет победить оппонента, а потому сбегал домой за ножом. Молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.