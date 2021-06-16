В Японии предлагают съедать защитные маски – их начали делать из хлеба

В Японии придумали защитные маски, которые можно есть. Фото: Explica.

В Японии начали делать защитные маски из весьма неожиданного материала. Для изготовления масок там придумали применять традиционную японскую выпечку, в состав которой входит дыня. Изобретатели утверждают, что хлеб защищает от капель и брызг не хуже тканых материалов.

Пробную партию съедобных масок, поступивших в продажу, раскупили моментально, пишет 024.by со ссылкой на издание Explica. Комплект из пяти съедобных масок продавался за 16 долларов.

Создатели съедобных масок предупреждают, что верхний слой их съедать все же не рекомендуется.

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