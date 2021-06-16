Лукашенко: «Только всенародная оборона способна дать отпор врагу и деструктивным силам»

Лукашенко заявил, что только всенародная оборона способна дать отпор врагу и деструктивным силам. Фото: "Пул Первого"

Александр Лукашенко в среду, 16 июня, проводит встречу по вопросам территориальной обороны в Шкловском райсполкоме. На ней президент заявил, что только всенародная оборона способна дать отпор врагу и деструктивным силам, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- За 2020 год мы все на себе смогли ощутить, как деструктивное информационное воздействие, экономическое и политическое давление Запада, влияли на мировоззрение белорусов. Некоторых из них даже толкали на предательство собственного народа. Необходимо всегда давать отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на долгие годы. И на это способна только всенародная оборона. Если все мы будем защищать свою землю, - заявил президент.

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