В Беларуси за сутки погибли четверо детей - трое утонули, один выпал из окна. Фото: Следственный комитет.

За прошедшие сутки в Беларуси погибли четверо детей, все они стали жертвами несчастных случаев. Трое утонули, один выпал из окна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.

15 июня в реке Горынь в Столинском районе утонул 10-летний мальчик, который приехал на каникулы к бабушке из Слонима. С друзьями он катался на велосипедах. Дети решили поехать к реке искупаться. Мальчик зашел в воду и стал тонуть. Друзья позвали взрослых, но обнаружить мальчика не удалось. Сотрудники МЧС и ОСВОДа ищут тело ребенка.

Вечером в тот же день 13-летний мальчик утонул на озере недалеко от автодороги Добруш-Тереховка. Подросток по дороге в магазин встретил знакомых девочек и поехал с ними на велосипедах на озеро. Компания решила искупаться. Мальчик стал тонуть, очевидцы пытались его спасти, но не смогли. Тело ребенка достали водолазы МЧС. Погибший мальчик приехал к бабушке на каникулы.

В Оршанском районе вечером в Днепре утонул 15-летний подросток, девятиклассник одной из оршанских школ. Вместе с двумя друзьями он купался в реке и в какой-то момент начал тонуть. Спасти подростка не удалось.

В Пинске восьмилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и разбился насмерть. На окно была натянула москитная сетка, ребенок продавил ее.

-По данным фактам региональными подразделениями СК проводятся проверки. Следователи совместно со специалистами УГКСЭ провели осмотры мест происшествия, зафиксировали следовые картины. Опрошены друзья и родственники погибших. Назначены экспертизы, все обстоятельства произошедших трагедий устанавливаются, - рассказала Юлия Гончарова.