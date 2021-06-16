Лукашенко: «Каждый регион Беларуси должен провести мобилизацию в короткий срок»

Лукашенко заявил, что каждый регион Беларуси должен в короткий срок провести мобилизацию. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 16 июня, в среду, проводит встречу по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме. На встрече президент заявил, что каждый регион в короткий срок должен провести мобилизацию. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Нам самим на местах, председателям райисполкомов и облисполкомов, нужно научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Также руководители на местах должны обеспечить быструю мобилизацию граждан, которые подлежат мобилизации. Вы знать должны, где они находятся, чтобы не пять-шесть месяцев мы их отмобилизовывали, а, если вдруг будет нужно, подняли по тревоге и в течение суток они к вам приехали, - заявил Лукашенко.

На встрече президент также затронул тему обеспеченности транспортными средствами во время мобилизации.

- Все руководители предприятий, где техника эта сосредоточена, в мирное время должны знать, что эта техника подлежит мобилизации. В любой момент приехали, подняли по тревоге, трое суток – и все на местах, охраняют те объекты, которые здесь нужно охранять, - сказал Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, именно к этому все должны готовиться после сегодняшней встречи.

- Одна из целей встречи – дать на места сигал, чтобы они подобным образом в каждой зоне, а у нас их семь, в каждом районе готовы были отмобилизироваться в срок, в который будет принято решение президентом. Чтобы все отсюда услышали, из кабинета этого, сигнал к тому, что все должны быть готовы, - подчеркнул президент.

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