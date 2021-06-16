Минский дворник за два дня пропил украденную тысячу долларов

За два дня минский дворник пропил и проел тысячу долларов, что была в найденном рюкзаке, и собрался продавать макбук. Фото: кадр из видео МВД.

Всего два дня понадобилось 58-летнему минчанину, чтобы потратить украденную тысячу долларов. Причем крупных покупок мужчина не совершал – все ушло на спиртное и продукты.

Деньги мужчина, который работает в ЖЭСе дворником, обнаружил в рюкзаке, который нашел на скамейке во дворе жилого дома. Вокруг никого не было, и дворник забрал рюкзак себе. Там были деньги, документы и макбук.

Владелец рюкзака вскоре вспомнил, что забыл его на скамейке и вернулся, но своих вещей уже не нашел и обратился в милицию. Когда оперативники задержали похитившего рюкзак мужчину, оказалось, что тот уже успел потратить все деньги и собирался продать макбук.

-Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за кражу, - сообщает телеграм-канал Милиция Минска.