Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев. Фото: tribuna

Главного тренера гандбольной команды «Витязь» Константина Яковлева задержали 16 июня на трассе М1. Об этом сообщает Telegram-канал «Радио Свобода» со ссылкой на легкоатлета, олимпийского призера Андрея Кравченко.

По его словам, Яковлев ехал вместе с другими спортсменами встречать в Барановичах журналиста спортивного портала Дмитрия Руто. После встречи их машину остановили на трассе сотрудники ГАИ. Затем сразу прибыли сотрудники ОМОНа, всех вывели из автомобиля. Яковлева сразу задержали.

Известно также, что он сегодня в Новой Боровой должен был проводить открытую тренировку.

Других спортсменов, ехавших с Яковлевым, не задерживали.

Добавим, что Яковлев входит в Свободное объединение спортсменов Беларуси, которые выступали с критикой властей.