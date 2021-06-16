Налоговая выставила вдове погибшего на протестах Тарайковского счет в 4,5 тыс. долларов

Налоговая выставила вдове Тарайковского счет в 4,5 тыс. долларов. Фото: gazetaby.media

От вдовы погибшего в Минске во время послевыборных протестов в августе Александра Тарайковского требуют уплатить налог в размере более 11 тыс. рублей. Пожертвования, поступившие Елене, вдове Тарайковского, посчитали ее личным доходом за 2020 год. С поступивших пожертвований в налоговой инспекции рассчитали подоходный налог, который составил в эквиваленте около 4,4 тыс. долларов.

Деньги Елена должна была выплатить до 1 июня, однако не сделала этого, и сейчас сумма растет за счет ежедневной пени.

- Когда Саша погиб, люди из разных стран, в том числе и наши соотечественники, стали перечислять деньги на мой банковский счет, - цитирует Елену «Салідарнасць». - После гибели Саши меня за руку отвели в банк и помогли открыть счет. Муж работал предпринимателем. То, что он зарабатывал, было для нас основным источником существования.

Елена обратилась к столичным властям с просьбой освободить ее от уплаты налога, ссылаясь на то, что это ухудшит материальное положение ее семьи. В обращении вдова указывает, что из-за отказа в возбуждении уголовного дела по факту гибели мужа, она не может предъявить гражданский иск о возмещении вреда в связи с потерей кормильца. А платить налог с той помощи, которую оказали неравнодушные люди, Елена считает несправедливым, отмечет издание.

Напомним, ранее за фразу с ошибкой «Не забубем», написанную на асфальте, ее авторам дали 2 года колонии и 1,5 года химии.

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