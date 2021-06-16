В Беларуси разрешили повысить цены на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия

В Беларуси разрешили повысить цены на хлеб Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Беларуси до 30 июня могут подорожать хлеб, хлебобулочные изделия и детское питание. Повышение цен согласовала комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при правительстве. Об этом 16 июня сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Определен предел, до которого предприятия торговли могут поднять цены. Для всего ассортимента детского питания - это 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

А для хлеба и всего ассортимента хлебобулочных изделий - максимум 4,9% по отношению к ценам на ту же дату.

Принятое решение в МАРТ объяснили целями обеспечения насыщения рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства (ввоза) и (или) реализации. А относительно повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия в министерстве отметили, что был учтен «рост стоимости основного сырья, вспомогательных материалов и тарифов на энергоносители и топливо». Кроме того - «в целях недопущения убыточности производства отдельных видов хлеба и хлебобулочных изделий».

Напомним, ранее в МАРТ объяснили рост цен на продукты в Беларуси и рассказали, что подорожало больше всего.