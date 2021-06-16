Жарко и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 17 июня

До +29°С ожидается 17 июня в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Жаркая и сухая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, в том числе и в четверг, 17 июня. Столбики термометров завтра достигнут отметки в +29°С, сообщили в Белгидрмоете.

Также в четверг будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7°С… +13°С, по юго-востоку будет до +14°С… +16°С. Днем столбики термометров покажут от +23°С до +29°С.

Также синоптики предупредили, что 18 и 19 июня ожидается жара.

«18 и 19 июня (пятница-суббота) местами по республике максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С», – сказано в сообщении Белгидромета.

Объявлен желтый уровень опасности.