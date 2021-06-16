Жители Борисова остались без воды из-за аварии. Фото: pixabay

Аварийная ситуация сложилась на водопроводных сетях в Борисове, в связи с этим временно прекращена подача холодной воды. Об этом сообщили на предприятии «Борисовводоканал».

Там рассказали, что авария произошла 16 июня в 9.05. Прорвало водопровод.

«В связи с аварией временно прекращена подача холодной воды в жилые дома города, в части домовладений ухудшилось ее качество. Специалисты занимаются устранением проблемы. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до 13.00», – сообщается на сайте предприятия.

Если устранить к указанному времени последствия аварии не смогут и качество воды будет плохим, то жителям подвезут чистую воду в цистернах.

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Но настроение у жильцов микрорайона оптимистичное (подробности).