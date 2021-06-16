Постпреды ЕС одобрили четвертый пакет санкций против властей Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Комитет постоянных представителей Евросоюза 16 июня провел заседание и согласовал новый пакет санкций в отношении властей Беларуси. Пока точно не известно, на кого конкретно будут направлены санкции - есть только общая неофициальная информация. Ссылаясь на свои источники, tass.ru пишет о том, санкции будут касаться тех, кто причастен к скандальной посадке самолета Ryanair в Минске.

В одобренном списке почти 80 белорусских чиновников - им запретят въезд в страны Евросоюза, а также семь юридических лиц. Какие ограничения предусмотрены для организаций, пока не уточняется. Судя по всему - замораживание активов.

Решение вступит в силу после процедуры утверждения. Ранее сообщалось о том, что адресные экономические санкции в отношении Беларуси планируется одобрить на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое запланировано на 21 июня. Эти ограничения могут коснуться важных отраслей экономики страны.