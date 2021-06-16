Католические священники решили добавить призыв в молитву 3 июля в День Независимости. Фото: pixabay

Католических священников попросили добавить призыв к единству и покою в Беларуси в молитву 3 июля. Соответствующее письмо распространила Минско-Могилевская архиепархия, сообщается на сайте catholic.by.

«Если будет такая возможность, то просим добавить призыв в общую молитву верующих во время любой святой мессы 3 июля о единстве и покое в нашей стране, а также призыв о том, чтобы решения, которые принимаются сегодня, в ХХІ веке, не вели к тому ужасу, который имел место в ХХ веке», – говорится в сообщении.

Добавим, что 3 июля в Беларуси отмечают День Независимости.

Читайте также:

Впервые за 22 года в Минске могут отменить военный парад на 3 июля? Раньше подготовка к параду на День Независимости начиналась в середине мая, в 2021 году пока - тишина

Ватикан отреагировал на ситуацию в Беларуси

Он намерен содействовать достижению демократичных и мирных путей реализации законных требований белорусского народа (подробности).

Митрополит Тадеуш Кондрусевич уходит в отставку: его прошение принял Папа Римский

3 января 2021-го архиепископ вышел на пенсию (подробности).