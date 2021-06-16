Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июня 2021 года: число умерших за все время превысило 3 тысячи человек

В Беларуси вновь увеличилось число выявленных новых случаев коронавируса Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Беларуси вновь увеличилось число выявленных новых случаев коронавируса. По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 16 июня, за сутки в стране зарегистрировали 887 пациентов с COVID-19. Это существенно больше, чем накануне. Правда, стоит учесть, что и количество тестов в этот раз обработали большее. По-прежнему, менее 10% из них показывают положительный результат.

В то же время выписаны из больниц за сутки 964 пациента. А всего, с начала пандемии, в стране подтвердили 407 тыс. 748 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 400 тыс. 513 пациентов.

На этот раз сообщается об 11 умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 006 пациентов.

Последние данные по вакцинации пока не сообщаются. По сведениям накануне, свыше 720 тысяч человек уже получили первую дозу препарата, а более 401 тысячи прошли полный курс вакцинации.