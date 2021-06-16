Подольская поддержала тренд сезона и вышла в свет в платье самого модного цвета этого лета. Фото: Instagram
Певица Наталья Подольская поддержала один из главных трендов этого лета – зеленый цвет. Она вышла в свет в платье с рукавами-фонариками ярко-зеленого цвета с сатиновым блеском.
Также этот наряд подчеркнул ее фигуру благодаря приталенному фасону. Кроме того, в образе Подольской есть еще один супертренд – это аксессуар на солнечных очках в виде металлической цепочки. Он очень актуален этим летом.
Подольская вышла в свет в платье с рукавами-фонариками ярко-зеленого цвета с сатиновым блеском. Фото: скриншот видео
Этот наряд артистка выбрала для похода в ресторан с семьей.
Добавим, что зеленый цвет доминирует в летней моде (от подиумов до улиц). Причем в тренде вся палитра оттенков.
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