Пытавшийся сжечь себя на площади Независимости минчанин выписался из больницы. Фото: pixabay

Житель Минска – 35-летний Павел Баньковский – выписался из больницы, где находился с января после того, как пытался совершить самосожжение на площади Независимости. Об этом сообщает «Наша Нива».

Прогнозы медиков были далеко не оптимистичные, мужчина больше месяца находился без сознания, однако его смогли спасти.

Пациент долгое время провел в состоянии искусственной комы. Вероятность того, что он сможет выжить, врачи оценивали в 1%.

По данным издания, мужчина находится дома с женой и детьми.

Супруга Павла не дает комментариев по поводу его состояния. По словам знакомых, у него обгорело около 70% тела, теперь ему предстоит сложное время – «принятие себя».

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