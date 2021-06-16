Вечером 16 июня над Минском будут летать вертолеты: в МЧС объяснили зачем

Авиация МЧС будет проводить учебно-тренировочные полеты вблизи аэродрома «Липки» в Минске вечером 16 июня. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Авиация МЧС будет проводить учебно-тренировочные полеты вблизи аэродрома «Липки» в Минске вечером 16 июня. В них задействуют вертолеты Ми-26 и Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

«Просим отнестись с пониманием к необходимости подобных полетов», – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили также, что сегодня утром второй борт Ми-8 заступил на дежурство в Турции. Беларусь не первый год оказывает помощь этой стране.