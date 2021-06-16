Генпрокуратура ЛНР провела следственные действия с Протасевичем и заявила о его причастности к убийствам в Донбассе

Генеральная прокуратура ЛНР заявила, что провела с задержанным в Минске белорусским блогером Романом Протасевичем следственные действия. Фото: БЕЛТА

Генеральная прокуратура ЛНР заявила, что провела с задержанным в Минске белорусским блогером Романом Протасевичем следственные действия. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Также в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что получили доказательства причастности блогера к убийствам мирных жителей Донбасса.

– В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны, – заявил на брифинге 16 июня генпрокурор ЛНР Сергей Горенко.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что Протасевич якобы убивал людей на юго-востоке Украины. После этого экс-командир Азова прокомментировал участие Протасевича в боевых действиях в качестве наемника. По его словам, Роман находился там как журналист, а не как наемник.

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