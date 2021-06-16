Генпрокуратура ЛНР провела следственные действия с Протасевичем и заявила о его причастности к убийствам в Донбассе

Генеральная прокуратура ЛНР заявила, что провела с задержанным в Минске белорусским блогером Романом Протасевичем следственные действия. Фото: БЕЛТА
Генеральная прокуратура ЛНР заявила, что провела с задержанным в Минске белорусским блогером Романом Протасевичем следственные действия. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
Также в Генпрокуратуре ЛНР заявили, что получили доказательства причастности блогера к убийствам мирных жителей Донбасса.
– В результате проделанной работы республиканским правоохранителям удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны, – заявил на брифинге 16 июня генпрокурор ЛНР Сергей Горенко.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что Протасевич якобы убивал людей на юго-востоке Украины. После этого экс-командир Азова прокомментировал участие Протасевича в боевых действиях в качестве наемника. По его словам, Роман находился там как журналист, а не как наемник.
Читайте также:
Протасевич не смог вспомнить имени «российского олигарха», который финансировал запрещенный в Беларуси Telegram-канал
Тем временем глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил, что СК проверяет обстоятельства финансирования этого ресурса (подробности)
Несколько журналистов и дипломатов покинули брифинг МИД по ситуации с самолетом Ryanair
Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила, что она не знала о том, что задержанный блогер будет участвовать в брифинге (подробности).
Грозит пожизненный срок. ЛНР попросила Беларусь выдать Романа Протасевича для следственных действий
Там считают, что белорусский блогер причастен к обстрелам мирного населения Донбасса (подробности).