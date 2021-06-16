В МВД Беларуси отреагировали на прекращение розыска Тихановской в России

Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ, заявили в МВД Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ. Так прокомментировала появившуюся накануне информацию об исключении Тихановской из розыска в России пресс-секретарь МВД Беларусь Ольга Чемоданова.

– Эта гражданка находится в межгосударственном розыске, – заявила Чемоданова, ее цитирует «РИА Новости».

Напомним, что накануне в МВД России объяснили, почему исключили Тихановскую из базы данных разыскиваемых в РФ лиц, заявив, что это произошло по инициативе белорусской стороны.

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