Видео: возле посольства Польши в Минске произошел странный инцидент

Возле посольства Польши в Минске расследовали странный инцидент Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возле посольства Польши в Беларуси днем 16 июня произошел инцидент. Это случилось в Минске по адресу ул. Змитрока Бядули, 11 - напротив здания. Прохожие заметили столб густого светлого дыма, который, казалось, шел из-под земли.

Возле посольства Польши в Минске расследовали странный инцидент Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- По сообщению, было загорание в кабельном тоннеле. Произошло самозатухание. Обстоятельства устанавливаются, - сообщило МЧС в своем Твиттер.

Возле посольства Польши в Минске расследовали странный инцидент Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Другие подробности пока не уточняются. К месту инцидента приезжали пожарные автомобили, экипаж Госавтоинспекции.