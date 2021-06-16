МИД Беларуси прокомментировал упоминание Беларуси в итоговых документах саммитов США-ЕС, G7 и НАТО.

Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало упоминание Беларуси в итоговых документах саммитов США-ЕС, «Большой семерки» и НАТО:

- Стоит ли понимать как поддержку народа и заботу о суверенитете и независимости нашей страны введение санкций и ограничений против белорусских граждан, а также предприятий с десятками тысяч работников, подвергая их риску лишиться средств к существованию вместе со своими семьями?

- Беларусь была и остается приверженной курсу, направленному на самостоятельное и эволюционное развитие государства и общества. Никакой внешний диктат и шантаж не могут заставить нас изменить этот курс, поскольку он отвечает объективным интересам и потребностям белорусских граждан и поддерживается большинством населения страны.

- Рассчитываем, что у наших западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога, а не диктата и давления.

Напомним, ЕС и США решили привлечь власти Беларуси к ответственности за посадку самолета Ryanair и за нарушение прав человека.

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