Россия и Китай работают над созданием лунной станции

Россия и Китай планируют построить международную лунную станцию. ФОТО: pexels

Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута до 2035 года, затем начнется ее эксплуатация, пишут «Известия».

Строительство станции будет происходить в два этапа. Первый продлится с 2026-го по 2030 год, в это время предполагается доставить образцы лунного грунта и проверить технологии командного центра станции.

На втором этапе, с 2031-го по 2035 год, планируется развернуть на орбите и поверхности Луны системы, связанные с обеспечением станции энергетикой и связью, после чего начнется эксплуатация объекта.

23 апреля Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило о масштабном сотрудничестве с «Роскосмосом» по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне.