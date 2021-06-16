В Беларуси начались испытания собственной вакцины от коронавируса

Промышленное производство белорусской вакцины планируют начать в 2022 году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученые уже выбрали тип вакцины и начали испытания на животных, пишет Sputnik.by.

Как только будет понятно, что вакцина безопасна, не вызывает побочных реакций и работает – провоцирует выработку вируснейтрализующих антител – дальше приступят к доклиническим испытаниям на разных животных.

Дальше – клинические испытания на людях, состоящие из трех фаз. Специалисты будут отслеживать, как вырабатывается иммунитет, проверяется токсичность вакцины, аллергические реакции и другие параметры. Третья фаза клинических испытаний самая длительная.

Именно на этой фазе определяется эффективность разработанной вакцины: препарат вводят большой группе людей, без отбора, но на определенной территории (чтобы зафиксировать, какая доля вакцинированных защищена по сравнению с теми, кто не делал прививку).

-Разработку первого опытного образца непосредственно препарата планируем завершить к осени. А в 2022 году приступить к ее производству и в массовом порядке иммунизировать население, – поделился планами заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов Анатолий Красько.

Он также отметил, что при создании белорусской вакцины наши ученые активно обменивались опытом с зарубежными коллегами, в первую очередь – из России, США, специалистами ВОЗ.

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