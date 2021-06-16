Некоторые банкоматы стали выдавать редкие купюры в 200 белорусских рублей. Фото: TUT.BY.

— В связи с регулярно поступающими обращениями граждан о невозможности получения в кассах банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей Нацбанк в начале 2020 года рекомендовал банкам с учетом месторасположения банкомата и специфики обслуживаемых клиентов загружать банкоматы банкнотами номиналом 200 рублей, — цитирует TUT.BY представителя Нацбанка. — В свою очередь для проведения банковских операций, требующих значительного объема наличных денежных средств, банкам рекомендовано обеспечить возможность получения клиентами из касс банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей.

Проще говоря, банкноты номиналом в 200 и 500 рублей могут загружать в те банкоматы, где наблюдается повышенный спрос на наличные. К примеру, в крупных торговых центрах.

НАпомним, после деноминации, которая прошла в 2016 году, сообщалось, что банкноты в 200 и 500 рублей в банкоматы загружать не будут, их можно получить только в кассах банков в случае необходимости.

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