Зеленский: на белорусско-российских учениях «Запад-2021» отработают варианты возможного захвата Киева, Одессы и Харькова. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Тему предстоящих учений Владимир Зеленский поднял, отвечая на вопрос журналистов об апрельской напряженности на украинско-российской границы, когда Россия стянула к рубежам большую группировку войск. По мнению президента Украины, причина обострения была внешняя — отношения России и США.

«Если вернуться к России, они говорят: «Мы тут при чем? Вы разговаривайте с этими товарищами из «ДНР/ЛНР». Тогда вопрос: а «Запад-2021», учения, которые вы проводите — не ЛДНР, не ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), это же вы (Россия) проводите. Тогда скажите мне, а почему тут — по той информацией, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, совместные российско-белорусские учения «Запад — 2021» пройдут в сентябре на полигонах Беларуси и России. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства.

Предыдущие учения «Запад-2017» сопровождали различные скандалы. Многие американские, польские, немецкие, литовские, латвийские, украинские, даже грузинские политики к будущим российско-белорусским учениям относились с тревогой. Высказывались мнения, что Россия может привезти в Беларусь больше войск, чем заявлено официально, и под видом учений «мягко оккупировать» Беларусь, оставив здесь свою военную технику и солдат. Но этого в итоге не произошло.

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