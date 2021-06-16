«Нет никакой генпрокуратуры ЛНР»: Украина требует от Беларуси объяснений по поводу следственных действий с Протасевичем.

официальные объяснения относительно информации о «следственных действиях» боевиков так называемой «ЛНР», связанных с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Об этом сообщает украинское агентство UNN со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олег Николенко.

- Никакой «генпрокуратуры ЛНР» не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации. Сообщение о проведении «следственных действий» в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ «редоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубьектности», - заявил Николенко. - По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения, - заявил пресс-секретарь.

Напомним, 16 июня генеральная прокуратура непризнанной ЛНР заявила, что провела с задержанным в Минске белорусским блогером Романом Протасевичем следственные действия. А двумя днями ранее сам Протасевич заявил, что с ним работают только следственные органы Беларуси.

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