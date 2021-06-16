Еще четыре иностранных телеканала вычеркнули из эфирной сетки Беларуси

Украинские спортивные телеканалы прекратили свое вещание на территории Беларуси. Фото: Getty Images

Вещание двух украинских и двух российских телеканалов прекращено «ввиду истечения сроков действия разрешений на распространение продукции иностранных средств массовой информации» на территории Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации Беларуси.

В мае в Беларуси были исключены из списка разрешенных к распространению на территории республики российские каналы RUSSIAN MUSICBOX, «Мама» и CANDYMAN, в июне – «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь». Последние три планируют вернуть в сетку вещания.

12 апреля из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, министерством информации была исключена иностранная телепрограмма Euronews.

Разрешение на трансляцию в Беларуси нужно получать каждые три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как я избавлялась от старого телевизора по совету премьер-министра

Минчанина задержали и судили из-за коробки от телевизора LG на балконе