Байден и Путин обсудили Беларусь во время переговоров: что известно

Байден и Путин встретились на саммите в Женеве. Фото: wsj.com

Джо Байден 16 июня впервые в качестве президента США встретился с президентом России Владимиром Путиным.

После саммита Байден выступил на пресс-конференции и отметил, что во время встречи с Путиным обсудил ситуацию в Беларуси.

В частности, Байден сообщил своему российскому коллеге, что США обеспокоены ситуацией в Беларуси.

- Он не не согласился со мной, он задал вопрос: «Что мы можем сделать по этому поводу?», - сказал Байден.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом, но готов дать разъяснения, если США сами ее затронут.

В то же время старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин отмечал, что Джо Байден рассчитывает обсудить с российским коллегой ситуацию в Беларуси и нормы гражданской авиации.

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