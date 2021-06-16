На 40 минут закрывали станцию метро «Октябрьская» - поезда шли без остановки, пересесть на другую линию было невозможно/ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В связи с обнаружением бесхозного предмета в 20.10 закрыта станция метро «Октябрьская» на вход и выход пассажиров, - сообщил телеграм-канал минского метрополитена. - Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В 20.50 станция «Октябрьская» открыта для посадки и высадки пассажиров

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