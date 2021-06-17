От коронавируса умер белорусский рок-музыкант и художник Андрей Плесанов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От коронавируса в среду, 16 июня, умер белорусский рок музыкант и художник Андрей Плесанов. Об этом на своей странице в Facebook написал коллекционер Вячеслав Акулич.

- Самый кассовый фильм за всю историю белорусского кино «Меня зовут Арлекино» снимался при непосредственном участии Плесанов. Он являлся вторым режиссером. В картине «Дикая охота короля Стаха» его можно было бы видеть в части сцен с Андреем Белорецким. Все дело в ттом, что во время съемок Борис Плотников заболел, и Плесанов, который был похож на него статью, дублировал исполнителя главной роли чуть ли не везде, где не предполагалось крупных планов. Кино у Андрея Михайловича было давно в прошлом, на сегодняшний день он график, художниц и живописец, - написал о нем Акулич.

Андрей Плесанов родился 11 декабря 1948 года. Он являлся организатором первых выставок андеграундного искусства в Минске, а также был коллекционером, музыкантом, членом Международной гильдии художников, лидером группы P.L.A.N.

С 1975 по 1980 год Плесанов учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте на режиссерском факультете (БГАИ – Прим.). Он известен тем, что с конца 1980-х годов был активным организатором выставок, значимых для белорусского авангарда. В числе которых «О коллекционере», «Перспектива», «Панорама», «Сокровища белорусского авангарда», Наша коллекция» и других.

Плесанов был обладателем одной из самых значительных коллекций картин белорусских художников-авангардистов, которая на сегодняшний день насчитывает более тысячи работ.

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