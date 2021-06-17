«Заманивали яйцами». В Барановичах пришлось вызывать спасателей, чтобы поймать сбежавшего домашнего енота

Вот этого симпатягу с крыши пришлось снимать спасателям. Фото: Intex-press.

Переполох в Барановичах устроил сбежавший домашний енот. «Комсомолка» уже рассказывала о необычном питомце, который живет дома у жительницы Барановичей Юлии. Енот любит спать в духовке, приносит «маме» червячков и умеет открывать двери. Именно этот его талант помог питомцу сбежать – муж Юлии забыл запереть входную дверь на ключ. Историю рассказывает Intex-press.

– Вечером 14 июня мы с мужем были на улице. Когда вернулись домой, Амур дремал на кухонном шкафчике. Я, как обычно, попросила супруга закрыть все окна и замки, и мы легли спать, – рассказала Юлия корреспонденту издания. – Неожиданно среди ночи меня будит муж и говорит, что он забыл закрыть дверь на ключ и теперь она открыта, а Амура и след простыл. У меня сразу началась истерика!

Енота нашли на крыше дома. Хозяева пытались приманить его любимым лакомством – сырыми яйцами, но енот боялся спускаться с крыши. Юлия позвонила в МЧС.

Спасатели приехали быстро – как раз недалеко от ее дома бригада возвращалась с тушения пожара. Спасатели приставили лестницу к дому, енот испугался, заметался по крыше. Но его изловили и вернули хозяевам.