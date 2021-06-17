Головченко и Мишустин провели телефонный разговор. Вот что они обсудили

Головченко и Мишустин провели телефонный разговор. Фото: БелТА

В среду, 16 июня, состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Информация была размещена на сайте правительства России.

- Главы правительств Беларуси и России во время телефонного разговора обсудили торгово-экономическое сотрудничество в энергетической и сельскохозяйственной областях, а также уделили особое внимание дальнейшим шагам по углублению интеграции, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Михаил Мишустин созвонился с Романом Головченко. Вот что они обсудили.

Телефонный разговор премьер-министров России и Беларуси состоялся 31 мая. (подробности)

Беларусь предложила Мишустину разрешить рейсы в Сочи и Краснодар. Российский премьер ответил.

По словам главы российского правительства, РФ готова наращивать транспортные связи с республикой при первой же возможности. (подробности)

«Необходимые развязки будут найдены». Беларусь передала России 26 программ по интеграции.

Белорусского премьера радует «хорошая динамика сотрудничества». (подробности)