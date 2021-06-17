В Плещеницах на следующий день после своего дня рождения пропала 20-летняя беременная

Молодая женщина на пятом месяце беременности ушла из дома и никто не знает, где она. Фото: Ориентировка ПСО "Ангел".

В Плещеницах Логойского района пропала 20-летняя беременная женщина. Она ушла из дома 10 июня и до сих пор о ней ничего не известно, пишет Mlyn.by со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Ангел».

Пропавшую зовут Анна Алдокимова. Молодая женщина на пятом месяце беременности. Рост Анны – 170 см, она кареглазая, русоволосая, нормального телосложения. Есть особая примета – родинка на лбу. У Анны с собой может быть синий рюкзак, в чем она была одета, когда ушла из дома, неизвестно.

За день до того, как Анна пропала, у нее был день рождения, она отметила 20-летие.

Координатор ПСО «Ангел» Кристина Крук рассказала корреспонденту МЛЫН.BY, что это уже не первое исчезновение беременной Анны. Женщина пропадала два месяца назад. Тогда она поехала в женскую консультацию, но бросила машину и исчезла. В тот раз Анну нашли в Минске.

Если вам что-нибудь известно о том, где находится Анна Алдокимова, или вы ее видели, просьба сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 6666-033, 8 (033) 6666-856 или обратиться в милицию по телефону 102.

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