Певица Слава рассказала, выступит ли на «Славянском базаре». Фото: almode.ru

Российская певица Слава рассказала, что с удовольствием приедет и выступит на «Славянском базаре». Она также отметила, что ей продолжают поступать просьбы не приезжать на музыкальный фестиваль в Витебск.

- Планируется проведение музыкального фестиваля «Славянский базар», куда я с удовольствием приеду и выступлю. Да, мне в комментариях сразу же прилетает: «Не приезжайте, не выступайте». Ну вот как мне на подобное реагировать, находясь на грани двух мнений народа, прекрасно осознавая контекст и подводные камни данного мессенджа?! Украина наложила санкции, в Беларусь не приезжай, коронавирус – не выступай. Я уже не понимаю логику всего происходящего, - написала певица в своем Инстаграм.

По словам исполнительницы, задача артиста создавать хорошее настроение и отвлекать от проблем.

- Я за мир во всем мире! Задача артиста заключается в том, чтобы создавать хорошее настроение, отвлекать от проблем, а не затягивать в них, особенно в такие сложные моменты, как сейчас. Ф обязательно приеду на «Славянский базар» и спою для своего белорусского зрителя, которого я обожаю и ценю, - заявила Слава.

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