В Гомеле судили двоих белорусов, которые в России пытали пенсионеров электрошокером

Двое белорусов, которые напали на пожилую пару в России, выслушали приговор. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гомеле перед судом предстали двое белорусов – житель Бобруйска и уроженец Жлобинского района – которые напали на пожилую пару в городе Опочка Псковской области.

Злоумышленники в масках проникли на территорию домовладения россиян, отравив охранявшую дом собаку. Во дворе они напали на мужчину, применили к нему электрошокер и связали. Потом зашли в дом и набросились на хозяйку. Пожилую женщину избивали и пытали электрошокером, требуя деньги и ценности.

Женщина отказалась отдать нажитое, тогда налетчики обыскали дом и забрали все, что нашли – деньги, валюту, золото, фотоаппараты. В пересчете на белорусские рубли общая сумма похищенного составила 197 тысяч.

Эта история произошла в 2015 году. По горячим следам преступников не поймали. Их обнаружили через несколько лет по базам данных ДНК. К тому времени оба уже отбывали наказание в Беларуси за похожее преступление. Они ворвались в домовладение, избили женщину, убили ее отца-пенсионера и забрали деньги и ценности.

За преступление, совершенное в Псковской области, суд назначил одному и налетчиков наказание в 13 лет лишения свободы, второму – 11 лет. С учетом ранее назначенных им наказаний преступники проведут в местах лишения свободы соответственно 24 и 22 года, сообщает пресс-служба Верховного суда.

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