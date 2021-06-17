В Брестской области с 1 июля вводится местный сбор за пересечение границы Фото: Оксана БРОВАЧ

В Брестской области с 1 июля вводится местный сбор за пересечение границы. Решение об этом было принято еще 24 мая 2021 года, но опубликовано на Национальном правовом портале только в четверг, 17 июня.

В силу решение вступит с первого числа месяца, который следует за месяцем его официального опубликования и действует до 1 января 2023 года.

Размер местного сбора составит одну базовую величину – 29 рублей за одно транспортное средство независимо от числа пассажиров.

От уплаты местного сбора освобождаются:

лица, которые выезжают после похорон в Беларуси членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, которые подтверждают степень тяжести и выраженности затруднений физактивности и участия 75-100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

иностранные граждане и лица без гражданства, которые выезжают из Беларуси по постановлениям компетентных органов о депортации;

иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск».

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