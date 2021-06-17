Промежуточный доклад ICAO по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair будет представлен 23 июня. Фото: ТАСС

Промежуточный доклад международной организации гражданской авиации по расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, будет представлен уже 23 июня. Об этом сообщается на сайте организации.

- В рамках расследования странам, которые имеют отношения к событиям вокруг самолета авиакомпании Ryanair, были напрвлены запросы на получение информации. Беларусь и Польша уже некоторые предварительные детали предоставили. Ответы ожидаются от Ирландии, Греции, Литвы и Швейцарии, - говорится в сообщении.

В ICAO отметили, что полный отчет будет представлен на следующей сессии Совета международной организации гражданской авиации, которая начнется 13 сентября.

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