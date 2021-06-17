В Сморгони копали теплотрассу и нашли человеческие кости. Эксперты: «Возможно, это захоронение времен войны»

В Сморгони нашли человеческие кости, когда прокладывали теплотрассу. Фото: УГКСЭ.

На одной из улиц города Сморгони рабочие проводили работы по прокладке теплотрассы и нашли человеческие кости.

-Предварительно специалистами ГКСЭ установлено, что костные останки принадлежат скелету человека, давность захоронения которых превышает 50 лет, - рассказала официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Останки направлены на медико-криминалистическую экспертизу.

В управлении ГКСЭ по Гродненской области ежегодно проводится более десятка медико-криминалистических исследований человеческих костных останков. Человеческие кости находят при проведении земляных работ, разработке карьеров, при раскопках на местах боев Великой отечественной и в местах захоронений погибших в годы войны солдат, рассказала Елена Мисюкевич.