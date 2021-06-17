Литва планирует построить забор на границе с Беларусью. Фото: © DELFI / Orestas Gurevičius

Литва планирует построить забор на границе с Беларусью. Это связано с ростом нелегальной миграции, сообщила изданию DELFI министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она отметила, что по данному вопросу проводится технико-экономическое обоснование, и такой забор может стоить около 15 миллионов евро.

- Помимо этого, в дополнение к ограждению должны быть интернированы элементы настенного видеонаблюдения – это датчики, камеры и прочее. Стоимость километра комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро, - заявила Билотайте.

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