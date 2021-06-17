Платил психотропами. В Мозыре наркодилер нанял двоих подростков, чтобы помогали делать закладки

19-летний наркодилер нанял подростков, оплачивал их услуги психотропами, которые те употребляли. Фото: кадр из видео МВД.

Мозырский наркоконтрль задержал троих жителей райцентра. Старшему из задержанных 19 лет, двое других – несовершеннолетние. Подростки 15 и 16 лет, как выяснилось, помогали наркодилеру.

-У 19-летнего молодого человека обнаружили более 40 пакетиков с пара-метилэфедроном, - рассказали в пресс-службе МВД. – Он несколько месяцев работал на виртуальный интернет-маркет по продаже наркотиков.

Парень получал крупные партии психотропных веществ, расфасовывал их на мелкие дозы и делал закладки. Он дейтствовал в Жлобинском, Светлогорском и Мозырском районах. Подростки помогали наркодилеру. В их обязанности входила расфасовка психотропов и раскладывание их по тайникам. За работу молодой человек рассчитывался с подростками не деньгами, а тем же психотропным веществом. Оба подростка употребляли наркотики.

-Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершённый организованной группой, - рассказали в МВД.

Кстати, 19-летний парень уже был судим за действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.