В «Глобальном индексе миролюбия» Беларусь потеряла 19 позиций Фото: Инна КОРСАК

В «Глобальном индексе миролюбия» Беларусь потеряла 19 позиций и опустилась на 117-ое место. Об этом говорится в ежегодном докладе Института экономики и мира, который анализирует ситуацию в 163 государствах, передает агентство ТАСС.

В исследовании, которое публикуется уже в 15-ый раз, учитывались такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, число заключенных в тюрьмах, уровень террористической угрозы, оборонные расходы и участие той или иной страны в боевых действиях.

В рейтинге Беларусь продемонстрировала второе самое резкое снижение в мире, потеряв по сравнению с 2020-ым годом 0,183 балла.

- Значительной снижение рейтинга Беларуси произошло под влиянием четырех основных факторов: ухудшение уровня политстабильности, рост числа демонстраций с применением силы, усиление внутреннего конфликта, а также ухудшение отношений с другими странами, - пояснил заместитель директора по научно-исследовательской работе Томас Морган.

Больше индекс миролюбия снизился лишь у Буркина-Фасо – минус 0,254 балла. Африканская страна в новом исследовании находится на 134-ом месте.

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