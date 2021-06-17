Диетолог рассказала, как правильно есть черешню и с какими продуктами ее нельзя сочетать

Если вы ели гороховую кашу, то с черешней лучше повременить! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В черешневый сезон медики рассказывают, как правильно есть эту ягоду, чтобы не заработать проблемы со здоровьем. Со ссылкой на эндокринолога и диетолога Татьяну Бочарову об этом пишет РИА Новости.

Медик рассказала агентству, что здоровому человеку, не страдающему ни острым гастритом, ни сахарным диабетом, лучше не съедать более 200 граммов черешни в день. Те же, кто страдает гастритом, могут при желании съесть несколько ягод, но ни в коем случае не должны есть их вместе с кислыми и полукислыми продуктами. Черешня должна быть съедена отдельно, а не в компании с малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками или цитрусовыми.

Если вы съели гороховую кашу или суп с фасолью, то лучше отказаться от черешни на десерт, считает диетолог. И бобовые, и черешня могут вызвать вздутие живота. Если они попадут в желудок одновременно, вероятность заполучить проблемы с кишечником увеличится.

Вообще, черешню не следует есть сразу после другой еды. Нужно подождать как минимум полчаса. Тогда черешня не вызовет проблем, а наоборот, повлияет на пищеварительную систему положительно.

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