Отец задержанной гражданки России Софии Сапеги просит Александра Лукашенко помиловать дочь. Фото: скриншот с видео

Отец задержанной гражданки России Софии Сапеги записал видеообращение к Александру Лукашенко. Он просит у президента Беларуси помиловать дочь. Видео разместило агентство PrimaMedia, которое работает в Приморском крае.

Андрей Сапега живет во Владивостоке. София – его старшая дочь.

- Александр Григорьевич, я вас прошу о милосердии. Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем она была обычной девушкой. Во время протестов, которые проходили в Минске, она находилась в Литве и, если что-то и делала в тот период – это точно история любви, а не убеждений, - отметил Андрей Сапега.

Он попросил президента Беларуси о личной встрече и выразил готовность предоставить гарантии того, что София не будет в дальнейшем вовлечена в противоправную деятельность. Также отец Сапеги обратился и к губернатору Приморского края с просьбой посодействовать встрече с Александром Лукашенко.

- Возможно, мне удастся убедить Александра Григорьевича помиловать мою дочь. Не ломайте ей судьбу. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить, - заявил Сапега.

Андрей Сапега рассказал, что недавно мать Софии давала показания по ее делу. В частности, у нее спрашивали о финансировании пребывания дочери в Литве. Отец ответил, что финансировал и ее проживание в Вильнюсе, и обучение в ЕГУ. Вуз был выбран из-за близости к дому и льготных условий для жителей Беларуси.

Отец Софии также прокомментировал отношения дочери с Романом Протасевичем и заявил, что был в курсе романа, но не особо поддерживал данную связь.

Сапега выступил за экстрадицию дочери в России. По его словам, МИД России должен приложить больше усилий для того, чтобы решить данный вопрос.

- На мой взгляд, нужно добиваться экстрадиции Софии в России. Меня беспокоят и статьи, и фабула обвинения – про «Черную книгу Беларуси», где приводились в открытом доступе данные сотрудников милиции, судей, правоохранителей и их семей. В этих условиях Софии рассчитывать на справедливый суд и разбирательство вряд ли приходится. ПО этой причине логично было бы настаивать на ее экстрадиции в Россию. Тем более, что необходимая правовая база для этого существует, все необходимые соглашения между Россией и Беларусью есть – подчеркнул он.

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