Мужчину, который задушил соседскую кошку в Верхнедвинском районе, оштрафовали

Мужчина задушил кошку, которая мешала ему, и выбросил мертвое животное в мелиоративный канал. Фото: кадр из видео УВД.

Штраф в сумме 2 900 рублей должен выплатить 37-летний житель Верхнедвинского района, который задушил соседскую кошку. Такое решение принял суд, сообщает «Дзвінская праўда».

Как уже писала «Комсомолка», у мужчины был конфликт с соседкой из-за того, что кошка ему «мешала». В тот день он выпил литр водки, задушил животное и выбросил его труп в мелиоративный канал.

В суде мужчина рассказал, что кошка гадила в подъезде, в котором он проживал, из-за этого в подъезде стоял неприятный запах. Он предъявлял претензии хозяевам кошки, но ситуация не изменилась. У мужчины «лопнуло терпение» и он убил животное.

- Все разногласия по содержанию в многоквартирных жилых домах животных можно урегулировать в добровольном порядке с владельцами животных. Если согласие не будет достигнуто, следует обращаться в милицию, сельские исполнительные комитеты, органы государственного ветеринарного надзора, организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, - прокомментироал ситуацию заместитель прокурора Верхнедвинского района Максим Лавданский. - В любом случае, животные не должны страдать от противоправных действий людей, существует порядок привлечения к ответственности их владельцев.

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