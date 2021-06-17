Двое борисовчан истязали своих матерей

Двое мужчин в Борисове истязали своих матерей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Борисове районный отдел Следственного комитета завершил расследование двух уголовных дел по фактам истязания сыновьями матерей.

-35-летний борисовчанин систематически избивал мать, бил ее по голове, в грудь, толкал. Другой мужчина, 49-летний житель райцентра, также избивал свою мать. Первый обвиняемый раньше был неоднократно судим, второй судимостей не имел, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Истязатели признали свою вину. Оба они жили с матерями, а скандалы устраивали, когда были пьяны.

За пять месяцев 2021 года следователи Минской области завершили расследование 51 уголовного дела об истязаниях. За такой же период прошлого года таких дел было 29, уточнила Елена Крупенина.