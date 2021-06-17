Дмитрий Песков констатировал, что у Путина и Байдена расходятся позиции по Беларуси. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что у Владимира Путина и Джо Байдена расходятся позиции по Беларуси по итогам встречи 16 июня в Женеве. Об этом он заявил в интервью радиостанции «эхо Москвы», сообщает агентство ТАСС.

- Да, естественно, расхождения по Беларуси, - сказал Песков.

По его словам, Беларусь никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня во время саммита в Женеве.

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