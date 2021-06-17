У половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев не нашли антител к коронавирусу. Фото: pixabay

Почти у половины пациентов, которым сделали прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», спустя девять месяцев не обнаружили антител. Об этом рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

– По состоянию на три и шесть месяцев, мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев, – уточнил он, добавив, что спустя девять месяцев антитела находят у гораздо меньшего количества привитых.

Добавим, что препарат «ЭпиВакКорона» создан в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. Вакцину зарегистрировали 13 октября 2020 года. Она применяется для массовой вакцинации населения.

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