В самолете Минск-Тбилиси произошла драка. Фото: pixabay

Пассажиры подрались в самолете, следовавшем из Минска в Тбилиси. Инцидент произошел 16 июня.

Нетрезвый гражданин Грузии начал оскорблять сидевшую рядом с ним женщину, на него обратили внимание другие пассажиры (его соотечественники), сообщает Telegram-канал «Наша Нива».

Стюарды пересадили женщину на другое место. Однако к этому моменту рядом с хулиганом уже образовалась очередь из желающих научить мужчину хорошим манерам.

По словам очевидцев, в самолете находилось много маленьких детей, которые слышали нецензурную ругань пьяного пассажира.

Когда самолет совершил посадку в Тбилиси, мужчину задержала полиция. Добавим, что в грузинской полиции пока не прокомментировали инцидент.

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